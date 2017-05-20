Баку-2017: Фоторепортаж с соревнований по атлетике

2017-05-20 13:32 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В субботу стартовал 13-й день соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В атлетике у мужчин проходят соревнования по бегу на 1500, 10 000 метров, эстафета 4×400 метров, толканию ядра, прыжкам в длину и прыжкам с шестом, у женщин – бегу на 10 000 метров, эстафета 4×400 метров.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.