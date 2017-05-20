ГТК прокомментировал информацию о возникновении проблем в перевозке помидоров из Азербайджана в Россию

2017-05-20 14:07 | www.apa.az | 3

Госкомитет таможни распространил заявление в связи с информацией о резком снижении в стране цен на помидоры и тем, что причиной этого является ужесточение на территории России таможенного контроля над транспортными средствами, перевозящими помидоры из Азербайджана в Россию.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ГТК, вчера в ряде СМИ пошла информация о резком снижении в стране цен на помидоры и тем, что причиной этого является ужесточение на территории России таможенного контроля над транспортными средствами, перевозящими помидоры из Азербайджана в Россию, а конкретно, о наложении ограничения на вес перевозимого груза.

ГТК заявляет, что эта информация не отражает действительность. Поскольку, серьезно контролируется соблюдение переходящими таможенную границу автомобилями норм и правил международных перевозок и поэтому в процессе перехода границы автомобилями, перевозящими помидоры в РФ, никаких проблем нет.

За последние 2 дня из северной границы в РФ было беспрепятственно экспортировано 85 грузовиков и 49 вагонов помидора.

ГТК также отмечает, что какая-либо проблема, возникающая на таможенно-пропускных пунктах обеих стран, оперативно решается посредством переговоров, проводимых между руководителями таможенных служб.