В день закрытия Исламиады Бакинское транспортное агентство выпустит на линии 430 автобусов

2017-05-20 13:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В день церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности Бакинское транспортное агентство (БТА) выпустит на линии 430 автобусов, сказал в субботу журналистам завотделом по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

Он отметил, что в день закрытия Игр водители пройдут предрейсовый медосмотр. Движение автобусов будет отслеживаться посредством CPS.

Агаев напомнил, что в день открытия Исламиады БТА выпустило на линии 350 автобусов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)