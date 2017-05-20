Хасан Роухани переизбран президентом Ирана

2017-05-20 14:03 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Действующий президент Ирана Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах, об этом официально объявил министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли.

По его словам, за новоизбранного президента проголосовало 23,549 млн избирателей (57% ), а его главный опонент, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси заработал 15,786 млн голосов (38,5%). Всего, обработано 41,220 млн бюллетеней.

Как отметил Абдольреза Рахмани Фазли, для победы уже в первом туре выборов кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

В выборах участвовали четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Автор:Фархад Данишвар