МВД Ирана: На президентских выборах победу одержал Хасан Роухани

2017-05-20 14:42 | www.apa.az | 3

Стали известны результаты президентских выборов в Иране.

Как передает иранский корреспондент АПА, министр внутренних дел Ирана Абдуррза Рахмани на пресс-конференции отметил, что по итогам голосования, нынешний президент набрал 57% (23 549 616) голосов избирателей и стал 12 президентом страны.

Его главный конкурент Ибрагим Раиси набрал 38,5% (15 796 468) голосов, другие кандидаты - Моустафа Мирсалим - 455 215 голосов, а Моустафа Хашимитеба – 210 450 голосов.

На Instragram странице Х.Роухани написано, что он обратится к народу.

В целом, на президентских выборах в Иране проголосовали 41 220 131 человек. Активность населения составила 75%.