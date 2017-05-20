Чингиз Гусейнзаде: «Если бы его золотая заржавела, то он сообщил бы нам»

2017-05-20 15:08 | www.apa.az | 3

«Я не располагаю информацией об этом, впервые слышу это от вас. Но по данному вопросу к нам никто не обращался».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

Призёры Летних олимпийских игр Рио-де-Жанейро столкнулись с серьёзной проблемой. Медали, завоёванные в этом соревновании, постепенно покрываются ржавчиной. 130 спортсменов из числа призёров Игр, состоявшихся в прошлом году в Бразилии, уже вернули медали организаторам. Причина в том, что на них «появилось» чёрное пятно, и они начали ржаветь. Эту информацию подтвердил и коммуникационный директор Оргкомитета Рио-2016 Марио Андрада.

Гусейнзаде заявил о том, что не получено никаких жалоб от нашей сборной, которая в Рио-2016 завоевала 18 медалей (1 золотая, 7 серебряных, 10 бронзовых), а также от наших паралимпийцев, удостоившихся 11 наград (1 золотая, 8 серебряных, 2 бронзовые медали). По его словам, если к ним обратятся по этому поводу, то будет проведено соответствующее разбирательство: «Как вы знаете, у нас была одна золотая медаль на Олимпиаде Рио, и её завоевал Радик Исаев. Во всяком случае, если бы его «золото» заржавело, то он сообщил бы нам. Если к нам обратятся, то мы проведём соответствующее разбирательство».

Отметим, что в Рио было вручено 2488 медалей. Кроме того, сотни медалей завоевали и паралимпийцы.