Стали известны имена погибших в результате ДТП на дороге Баку-Газах - ОБНОВЛЕНО

2017-05-20 17:37 | www.apa.az | 3

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, ими были Гусейнов Эльвин Вахид оглу (1998 г.р.), Азадлы Ализамин Фикрят оглу (1999 г.р.), Ахмедов Эльчин Джахангир оглу, Сулейманлы Мурад Рафаэль оглу (2000 г.р.) и Амирасланлы Амираслан Мушфиг оглу.

Погибшие были жителями Имишлинского района.

***

16:58

Стало известно, что все погибшие в результате произошедшего на территории Гаджигабульского района ДТП были жителями Имшлинского района.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, погибшие были школьниками.

На данный момент установлена личность лишь двух погибших. Ими являются Сулейманлы Мурад Рафаэль оглу и Амирасланлы Амираслан Мушфиг оглу, который управлял автомобилем.

Тела погибших были доставлены в морг города Ширван.

***

15:30

На территории Гаджигабульского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на 112 километре магистральной автодороги Баку-Газах.

Автомобиль марки «Hyundai» (99-LD-773) выехал с дороги и перевернулся.

Сообщается, что в результате ДТП погибли 4 человека.