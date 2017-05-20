Азербайджанские военные приняли участие в учениях в рамках программы НАТО

2017-05-20 18:32 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, во время учений будут оцениваться обеспечение, оборудование, средства связи роты, а также уровень знания английского языка личным составом, совместимость других необходимых оперативных возможностей со стандартами и требованиями НАТО, выполнение тактических задач во время различных операций и в составе миротворческих сил.



Учения проводились руководством Командования Сухопутных Войск НАТО и оценочными группами по ОСС различных генштабов и стран партнеров.