США продатут Саудовской Аравии оружие на $110 миллиардов

2017-05-20 20:04 | www.apa.az | 4

США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов, сообщил журналистам представитель Белого дома.

По его словам, эти контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности. "Они также расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США", — сказал сотрудник администрации США.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника Белого дома, эти контракты "поддерживают долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угроз Ирана".

Кроме того, по оценке Белого дома, контракты помогут создать десятки тысяч рабочих мест в США.

Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и КНР.