Тиллерсон призвал Роухани "прекратить финансирование терроризма"

2017-05-20 20:50 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется на то, что переизбранный президент Ирана Хасан Роухани "прекратит поддерживать терроризм" и добьется приостановки испытаний баллистических ракет. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что Роухани использует новый срок для того, чтобы разрушить сеть терроризма, созданную Ираном, и финансирование этой сети терроризма… Мы также надеемся, что он прекратит программу испытаний баллистических ракет", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром, которую транслировал в режиме телеконференции госдепартамент.

США ввели санкции против Ирана за испытания баллистических ракет. США также обвиняют Иран в дестабилизации региона путем поддержки ливанского движения "Хезболлах", повстанцев-хуситов в Йемене и правительственных войск в Сирии.