Террористы ИГ расправились над жителями деревни в Сирии

2017-05-21 01:24 | www.apa.az | 3

Террористы из группировки "Исламское государство" учинили расправу над жителями деревни Джизра-Бушамс на северо-западе провинции Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаск). Как передает АПА, об этом сообщила в субботу телестанция Al Arabiya.

По ее сведениям, банда ИГ ворвалась в это селение, освобожденное в марте арабо-курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии"(СДС), и убила как минимум 19 человек, включая двух женщин и двух детей. Боевики увели с собой группу захваченных в плен ополченцев СДС.

В среду похожая вылазка была предпринята террористами в провинции Хама на севере Сирии. Там жертвами их расправы стали 52 жителя исмаилитского селения Акариб-эс-Сафия, в том числе 15 детей, еще свыше 100 человек получили ранения.