ABD ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaların toplam tutarı 380 milyar dolara ulaştı

2017-05-21 01:31 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, ülkesi ile ABD arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geldiği zirvenin ardından ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile basın toplantısı düzenleyen Cübeyr, ABD'nin ülkesine verdiği destekten ötürü şükranlarını sundu.

Trump'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi" olarak niteleyen Cübeyr, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme işaret ettiğini kaydetti. Cübeyr, Kral Selman ile Trump arasında imzalanan anlaşmanın iki ülkenin terörle mücadele etmesini sağlayacak, Suudi Arabistan'ın savunma gücünü artıracak ve pek çok alanda ortak çıkarları destekleyecek güçlü bir stratejik ortaklık olduğunu vurguladı.

Cübeyr, iki ülke liderinin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran'ın radikal politikalarına karşı alınması gereken tedbirler ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin sona erdirilmesi, Suriye krizi ile İsrail ile Filistin arasında barış sağlanması konularını görüştüğünü aktardı. ABD ve Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını bildiren Cübeyr, bu anlaşmaların her iki ülke için yeni iş alanları oluşturulmasını hedeflediğini dile getirdi.

Konuşmasında Yemen krizine de değinen Cübeyr, "Hiçbir Yemenliye düşmanlık beslemiyoruz ancak İran'la ittifak kuran milislerin de ülkeyi ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda Trump yönetiminin, Yemen'de lojistik ve diplomatik çabalarımıza verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Bu destek sayesinde Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e, Körfez girişimi, ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 2216 sayılı kararı doğrultusunda müzakere masasına oturmaları için baskı uygulayabileceğiz." ifadesini kullandı.

Cübeyr, 28 milyonluk bir ülkede 50 bini bulmayan sayılarıyla Husilerin yönetimi ele geçirmesine izin verilemeyeceğini vurguladı ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle meşru yönetimin ülke topraklarının yüzde 80'ini kontrol altında tuttuğuna işaret etti.

Ülkesine yönelik Yemen'le ilgili yapılan suçlamalarla ilgili Cübeyr, Yemen'de bazı hatalar işlediklerini ve bunları itiraf ettiklerini ancak yapmadıkları şeylerle itham edildiklerini dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Yemen'e en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu söyleyen Cübeyr, Husileri bu yardım malzemelerini satarak kendilerini finanse etmekle suçladı.

Cübeyr, Hasan Ruhani'nin yeniden İran Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili soruya, "Bu bir iç meseledir. Biz İran'ı sözleriyle değil fiilleriyle değerlendiriyoruz. (İranlılar) geçmişte bazı şeyler söyledi ama aksini yaptı. Onlar ülkemize terör hücresi yerleştiriyor, Hizbullah ve Husiler gibi bölge istikrarını sarsan milislere silah desteği veriyor. Dünyadaki en büyük terör örgütü Lübnan'daki Hizbullah'tır." karşılığını verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Kral Selman bin Abdulaziz'in huzurunda iki ülke arasında yapılan anlaşmaların ortak menfaatler gereği olduğunu ve sadece satın alma şeklinde olmadığını bildirdi.

Cadan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ekonomi ve Planlama Bakan Yardımcısı Muhammed Tuveyciri ile düzenlediği basın toplantısında, bugün imzalanan anlaşmalar ve ülke ekonomisi ile ilgili açıklama yaptı.

İmzalanan anlaşmaların Suudi Arabistan ekonomisine güçlü bir şekilde hizmet edeceğini belirten Cadan, 2030 vizyonunun, Suudi Arabistan'ın ekonomik alanda yaşayabileceği birçok problemi çözüme kavuşturacağını ifade etti.

Cadan, yerel ekonominin yapılan anlaşmalarla güçleneceğini ve anlaşmaların, yeni iş fırsatları ile teknoloji transferini öngördüğünü vurguladı. Cadan, anlaşmalar ile sadece satın almaların gerçekleşmeyeceğini, ortak üretim gibi projelerle ülkenin üretim kapasitesinin gelişeceğini belirtti.

Bugün imzalanan anlaşmalar kapsamında kurulması kararlaştırılan, Suudi Arabistan savunma sanayi firması ile Raytheon firması arasında kurulması kararlaştırılan ve savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek 'Raytheon Arabia' firmasının, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde savunma sanayisindeki 'milli üretim' oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını güçlü bir şekilde destekleyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA