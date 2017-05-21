США помогут Грузии в реформировании армии
2017-05-21 02:10 | www.apa.az | 4
Министерство обороны Грузии опубликовало письмо главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса с обещанием оказать поддержку в реформировании армии страны. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.
«Департамент обороны готов оказать помощь Грузии в этом амбициозном процессе военной реформы», — написал он.
Мэттис также подчеркнул, что считает крайне важной приверженность властей страны выбранному курсу и принципам.