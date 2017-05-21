Азербайджан сохраняет лидерство в турнирной таблице Исламиады

2017-05-21 03:26 | www.apa.az | 4

Сборная Азербайджана по итогам 9-го дня IV Игр исламской солидарности завоевала 10 медалей. Как сообщает Apasport.az, 20 мая спортсмены добавили в копилку Азербайджана 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Всего в активе сборной Азербайджана по итогам 9 дней Исламиады 134 медали – 66 золотых, 39 серебряных и 29 бронзовых медалей.

В командном зачете Азербайджан сохраняет лидерство в турнирной таблице по качественному показателю выигрышей. Второе место в таблице занимает Турция. Замыкает тройку Иран.

В целом, по итогам 9 дней турнира разыграно 236 комплектов медалей. Медали завоеваны командами 37 стран. Чемпионского титула удостоились спортсмены 25 стран.