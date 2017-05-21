Самолет авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в США

2017-05-21 04:22 | www.trend.az | 3

Пассажирский самолет Airbus A380 австралийской авиакомпании Qantas был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за сбоя в работе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

"В пятницу вечером самолет A380, выполнявший рейс QF94 Лос-Анджелес - Мельбурн, направился обратно в Лос-Анджелес из-за проблемы с одним из четырех двигателей судна", - цитирует телекомпания заявление представителя Qantas Томаса Вудворда.

По его словам, самолет выполнил экстренную посадку в субботу в 03:00 по местному времени. Причина сбоя в работе двигателя на данный момент не установлена.