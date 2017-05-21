В ходе манифестаций в столице Венесуэлы пострадали около 50 человек

2017-05-21 05:06 | www.trend.az | 4

Глава района Чакао столицы Венесуэлы сообщил, что в ходе манифестаций в субботу пострадали не менее 46 человек, передает РИА Новости.

"Сорок шесть раненых. Из них 30 – с травмами, двое – с ожогами, 11 – с удушьем от газа, один человек — с ранением дробью и двое — с гипертонией", – написал Рамон Мучачо в своем микроблоге в Twitter.

В субботу в Венесуэле прошли самые массовые демонстрации оппозиции с момента начала протеста 4 апреля, общее число протестующих превысило 160 тысяч человек.

Массовые протесты начались после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.