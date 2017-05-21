В Средиземном море за три дня спасли более четырех тысяч мигрантов

2017-05-21 05:10 | www.apa.az | 4

Свыше четырех тысяч мигрантов спасены за три дня в ходе серии операций в Средиземном море. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает итальянская береговая охрана.

В результате спасательных операций, проведенных в пятницу и в ночь на субботу, удалось спасти 2121 человека. Среди них оказался полуторамесячный малыш, которому была оказана срочная медицинская помощь. Кроме того, на борту одного из 17 плавсредств – надувных лодок и деревянных шлюпок, на которых мигранты рассчитывали добраться до Европы, было найдено одно тело без признаков жизни.

В четверг число спасенных в водах Средиземного моря достигло порядка 2,3 тысячи человек. Помощь им была оказана в рамках 22 операций при участии судов итальянской береговой охраны военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed и ряда неправительственных организаций.