Восточный пригород Дамаска покинули более тысячи боевиков

2017-05-21 06:07 | www.trend.az | 3

Квартал Барзе сирийской столицы покинули 1076 боевиков в рамках достигнутых договоренностей между властями Сирии и вооруженными группировками, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное для СМИ заявление губернатора провинции Хомс Алаеддина Ибрагима.

"Закончен третий этап примирения в Барзе. Квартал покинули 2672 человека, из них 1076 боевиков", — сообщил губернатор.

На прошлой неделе в рамках программы народного примирения и при содействии Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии был завершен вывод боевиков из соседнего с Барзе квартала Кабун.

Квартал Кабун до последнего времени являлся одним из важных оплотов террористов в восточном пригороде Дамаска. Правительственные войска больше месяца вели активные боевые действия с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" в Кабуне и уничтожали огневые позиции с которых боевики обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.