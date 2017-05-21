Ankara'da eylem hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

2017-05-21 06:13 | www.trend.az | 1

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ankara Valisi Topaca yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda, Ankara'da eylem yapmayı planlayan 2 terörist ölü ele geçirildi. İstanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kişinin DEAŞ üyesi olduğu değerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olması ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden şüphelenilmiş, buraya bu 2 kişiyi bıraktığı anlaşılmış. Kendisi ile bu kişilerin DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bıraktığı şeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmış, müdahalede 2 kişi ölü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA