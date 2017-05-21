Жертвами нападения на банк в Афганистане стали восемь человек

2017-05-21 07:36 | www.trend.az | 3

По меньше мере 8 человек погибли, еще 31 получили ранения в результате нападения боевиков на филиал Нового банка Кабула в городе Гардез, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пять из погибших - боевики. Террорист подорвал себя рядом с воротами финансового учреждения, что позволило его сообщникам проникнуть на территорию банка и открыть огонь.

Никто еще не взял на себя ответственность за атаку.