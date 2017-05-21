В Имишли произошло ДТП, водитель погиб, ранены дети

2017-05-21 07:55 | www.apa.az | 4

В Имишли произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие. Как сообщает миль-муганское бюро АПА, инцидент произошел в райцентре. Автомобиль марки «ВАЗ 2106», управляемый уроженцем Кяльбяджара Мамедовым Закиром Мухаммед оглу 1963 г.р., потерял управление и врезался в препятствие. В результате водитель скончался на месте происшествия, двое детей получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. ПО факту ведется расследование.