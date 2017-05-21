В Японии мужчина, вооруженный ножом, ранил несколько человек

2017-05-21 08:27 | www.trend.az | 4

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ранил по крайней мере четверых человек в парке японского города Мацудо (соседняя с Токио префектура Тиба), передает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

В настоящее время полиция пытается установить личность мужчины и задержать его. По другой информации, поступившей в местное полицейское управление, нападавший также мог быть вооружен бейсбольной битой. Все пострадавшие доставлены в больницу и находятся в сознании.