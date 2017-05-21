В России в ДТП с двумя машинами пять человек погибли и двое пострадали

2017-05-21 10:34 | www.apa.az | 3

При столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии погибли пять человек, еще двое пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, авария произошла около 3.00 по местному времени в Тумазинском районе Башкирии.

Столкнулись “Nissan Skyline” и “Лада Калина”. В салоне “Лады” погиб водитель и три его пассажира, также скончался и водитель Nissan. Все погибшие были жителями города Октябрьский. Двое пострадавших госпитализированы в ближайшую больницу.