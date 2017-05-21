В Турции задержан азербайджанец-боевик ИГ

2017-05-21 11:31 | www.apa.az | 3

Сегодня утром вблизи Анкары полицией была осуществлена специальная операция по поимке террористов.

Как передает АПА со ссылкой на турецкий канал NTV, в квартале Япраджык поселка Этимескут были уничтожены двое террористов, оказавшихся сдаться.

По словам губернатора Анкары Ерджана Топаджы, ранее был задержан уроженец Азербайджана, входивший в террористическую организацию ИГ. “В Стамбуле он арендовал автомобиль, на котором привез в Анкару двоих боевиков для совершения терактов. Этот азербайджанец был задержан и признался в содеянном. На основе его показаний и была проведена спецоперация”, - сказал он.

Губернатор отметил, что уничтоженные террористы также предположительно являются иностранцами. “Эта информация уточняется, в течение нескольких часов будут выявлены личности убитых”, - сообщил Е. Топаджа.