В Имишли произошло ДТП: Водитель погиб, ранены дети

2017-05-21 10:26 | www.oxu.az | 3

В Имишли произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в райцентре.

Автомобиль марки “ВАЗ 2106”, управляемый уроженцем Кяльбяджара Мамедовым Закиром Мухаммед оглу 1963 г.р., потерял управление и врезался в препятствие. В результате водитель скончался на месте происшествия, двое детей получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту ведется расследование.

A.M.