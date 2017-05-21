Попытка теракта в Анкаре: Арестован гражданин Азербайджана

2017-05-21 10:29 | www.oxu.az | 3

Прошлой ночью полиция Анкары провела антитеррористическую операцию против террористов ИГИЛ, готовивших теракт в столице Турции. В ходе операции между террористами и силами правопорядка произошла перестрелка, в которой были убиты двое боевиков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, губернатор Анкары Эрджан Топаджа сказал журналистам, что эта операция была проведена в тесной координации с полицией Стамбула. План террористов был раскрыт после того, как задержанный в Стамбуле боевик ИГИТ дал показания.

«К нам поступили сведения, что гражданин Азербайджана, являющийся боевиком ИГИЛ, в последнее время начал проявлять активность. Он арендовал машину и на ней отправился в Анкару. За ним стали следить еще в Стамбуле. Именно этот гражданин Азербайджана привез в Анкару двух террористов и вернулся в Стамбул. Там его и арестовали. В своих показаниях он рассказал о готовящемся теракте. Срочно была разработана операция, в ходе которой террористы в Анкаре были обезврежены», - сказал губернатор.

По словам губернатора, пока не установлены личности и гражданство уничтоженных террористов. В их квартире были найдены оружие, взрывчатка и ручные гранаты.

Губернатор Эрджан Топаджа также сказал, что пока не установлена национальность задержанного гражданина Азербайджана, который привез террористов в Анкару.

«Сейчас его допрашивают в Стамбуле. В ближайшее время нам будет известно – кто он и что еще планировал», - сказал губернатор о задержанном.

Отметим, что в последнее время турецкие правоохранительные органы все чаще задерживают граждан Азербайджана в ходе операция против ИГИЛ.

A.M.