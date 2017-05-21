Баку-2017: Мария Стадник одержала первую победу

2017-05-21 10:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье на IV Играх исламской солидарности стартовали соревнования по борьбе среди женщин.

Представительница Азербайджана в весовой категории 48 кг Мария Стадник в первом круге встретилась со спортсменкой из Алжира Хейрой Чаимой Яхьяуи.

Поединок закончился досрочной победой азербайджанской спортсменки 10:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.