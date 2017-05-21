В Стамбуле открылся юбилейный саммит ОЧЭС

2017-05-21 11:45 | www.apa.az | 3

Юбилейный саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в честь 25-летия организации начался в Стамбуле.

Как передает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в воскресенье состоится заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации.

Азербайджан представлен на заседании заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев. С приветственным словом выступил председатель президиума саммита ОЧЭС, вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш. По словам генерального секретаря ОЧЭС Майкла Кристидеса, нынешняя встреча важна для разработки дорожной карты того, как организации будет развиваться в условиях меняющегося мира.

Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.