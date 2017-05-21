«Бавария» завершила чемпионат Германии «пивным душем» – ВИДЕО

2017-05-21 10:42 | www.oxu.az | 3

Футболисты мюнхенской «Баварии» победили в заключительном матче чемпионата Германии и отпраздновали свое очередное чемпионство.

Как передает Oxu.Az, видео опубликовано на официальном канале футбольного клуба в YouTube.

После матча с «Фрайбургом», в котором мюнхенцы победили со счетом 4:1, футболисты и тренерский штаб поливали друг друга пивом. Среди самых активно празднующих были и Филипп Лам с Хаби Алонсо, для которых эта встреча стала последней в их карьере.

Мюнхенская «Бавария» стала 27-кратным чемпионом Германии, оформив победу в турнире-2016/17 еще за три тура до финиша.

A.M.