Автогонщик разбился на скорости 370 километров в час – ВИДЕО

2017-05-21 11:35 | www.oxu.az | 3

38-летний автогонщик Себастьен Бурдэ получил серьезные травмы в результате аварии на квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, на очередном круге болид француза врезался в ограждение трассы на скорости около 370 километров в час, перевернулся и загорелся.

Сообщается, что Бурдэ остался в сознании после удара. У него диагностировали множественные переломы костей таза и перелом правого бедра. В ближайшее время автогонщика прооперируют. О сроках восстановления спортсмена пока не сообщается.

Indy 500 — самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире и в 2017 году проходит в 101-й раз.

A.M.