В Facebook появилась функция заказа еды из ресторанов

2017-05-21 11:40 | www.oxu.az | 3

Социальная сеть Facebook в тестовом режиме запустила функцию заказа блюд из ресторанов.

Как передает Oxu.Az, сейчас нововведение доступно лишь для некоторых американских пользователей.

Чтобы сделать заказ, нужно зайти в специальный раздел, в котором представлен список заведений, которые сотрудничают с соцсетью. Также там есть фото ресторанов, меню, оценки и рейтинги.

Опция работает также и в мобильном приложении.

A.M.