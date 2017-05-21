В Facebook появилась функция заказа еды из ресторанов
2017-05-21 11:40 | www.oxu.az | 3
Социальная сеть Facebook в тестовом режиме запустила функцию заказа блюд из ресторанов.
Как передает Oxu.Az, сейчас нововведение доступно лишь для некоторых американских пользователей.
Чтобы сделать заказ, нужно зайти в специальный раздел, в котором представлен список заведений, которые сотрудничают с соцсетью. Также там есть фото ресторанов, меню, оценки и рейтинги.
Опция работает также и в мобильном приложении.
A.M.