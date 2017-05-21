Трамп станцевал с королём Саудовской Аравии арабский танец с мечами – ВИДЕО

2017-05-21 11:46 | www.oxu.az | 3

В традиционной церемонии также приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа Стив Бэннон.

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд станцевали традиционный арабский танец аль-арда с мечами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, участие в церемонии принимали глава Госдепа США Рекс Тиллерсон и советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Как сообщается, король также Саудовской Аравии станцевал в честь визита Трампа.

Как сообщается, раньше танец аль-арда носил военный характер, сейчас это лишь дань уважения истории и традициям Востока. Аль-арда начинается с поэзии под звуки барабана (ат-таблы) и звон сабли (ас-саварим). Люди через танец выражают свою свою гордость за короля, а также уважение ему.

A.M.