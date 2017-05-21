Азербайджанская спортсменка вышла в финал соревнований по борьбе

2017-05-21 11:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка гарантировала себе минимум серебренную медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Представительница Азербайджана в весовой категории 69 кг Элис Манолова в полуфина встретилась с Бусе Тосун из Турции.

В напряженной борьбе, проигрывая в счете (4:10) Манолова смогла уложить на лопатки свою соперницу и пройти в финал соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.