Сборная Азербайджана вышла в финал соревнований по настольному теннису

2017-05-21 12:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по настольному теннису.

Женская сборная Азербайджана в 1/2 финале встретилась с командой из Пакистана.

Азербайджанские спортсменки оказались сильнее своих соперниц со счетом 3:0 и вышли в финал соревнований.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.