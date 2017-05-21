В Анкаре проходит внеочередной съезд правящей партии Турции

2017-05-21 12:37 | www.trend.az | 3

В столице Турции проходит III внеочередной съезд правящей Партии справедливости и развития (ПСР), передает Анадолу.

Тысячи делегатов съезда с раннего утра собрались в Спортивном центре Анкары, украшенном фотографиями основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и действующего лидера ПСР, премьер-министра Бинали Йылдырыма.

По итогам съезда ожидается переизбрание руководства и структурных подразделений партии.