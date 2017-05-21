КНДР произвела очередной ракетный запуск

2017-05-21 12:51 | www.apa.az | 3

КНДР произвела очередной ракетный пуск.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Рёнхап.

Министерство обороны Южной Кореи в настоящее время в срочном порядке занимается сбором соответствующей информации. По предварительным данным, КНДР осуществила запуск одной ракеты.

Между тем правительство Японии в связи с новым ракетным запуском КНДР открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и также занимается сбором и анализом поступающей информации.