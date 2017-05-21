Сразу 9 иностранцам запретили въезд в Украину из-за Крыма

2017-05-21 13:06 | www.apa.az | 3

Украина за посещение Крыма запретила на три года въезд в страну девятерым гражданам Узбекистана, Казахстана, Киргизстана и Азербайджана.

Как передает АПА, об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время пограничного контроля военнослужащие Бердянского отряда установили, что шесть граждан Узбекистана, один – Казахстана, один – Киргизстана, один – Азербайджана попали на территорию Крыма через пункт пропуска, функционирование которого приостановлено, и не имеют специальных разрешений для пребывания в Крыму.

В ведомстве также сообщили, что иностранцев остановили при попытке пересечь границу в пункте пропуска “Чонгар”.