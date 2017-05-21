Дутерте: Филиппины отказались от проамериканского курса во внешней политике

2017-05-21 13:49 | www.apa.az | 4

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Дональда Трампа своим другом, однако отметил, что изменил проамериканский курс своей страны.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства рассказал в интервью российским журналистам в преддверии своего официального визита в Россию.

“Трамп очень хороший парень, прагматик, он мой друг, я его уважаю и ждут его здесь с визитом в ноябре”, - отметил Дутерте, добавив, что “не имеет ничего против Америки”. Вместе с тем филиппинский лидер подчеркнул, что “политика Манилы изменилась”. В частности, он рассказал, что “с момента прихода на пост президента отношения с Западом ухудшились, поскольку было принято решение проводить независимую внешнюю политику”.

Президент также отметил, что Филиппины “раньше следовали курсу США, а в настоящее время развивают альянс с Китаем, со странами - членами Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН), а сейчас и с Россией”.

Объясняя изменения во внешней политике, Дутерте отметил, что “Запад, ЕС ведут двойные разговоры”. Он также подчеркнул, что “не хочет видеть американские войска в своей стране”. “Я не позволю обращаться им (США и странам Запада) со мной, как с губернатором колонии. Мы независимое государство, и я хочу, чтобы к моей стране относились с уважением”, - добавил филиппинский лидер.