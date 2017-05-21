Азербайджанские спортсменки могут завоевать 5 золотых медалей на соревнованиях по борьбе

2017-05-21 13:50 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в последний день соревнований по борьбе среди женщин, определяться победители в весовых категориях 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 и 75 кг в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает в воскресенье Федерация борьбы Азербайджана, Мария Стадник (48 кг) в первом своей встрече за 34 секунды одержала полную победу над спортсменкой из Алжира Хейрой Чаимой Яхьяуи. Следующий поединок у спортсменки пройдет вечером, где ее соперницей будет Эвин Демирхан из Турции.

Выступающая в весовой категории 53 кг Лейла Гурбанова поочередно выиграла у турецкой спортсменки Бурджу Кевич и Айгюль Нуралим из Казахстана. Гурбанова завоевала золотую медаль IV Игр исламской солидарности.

В весовой категории 55 кг Азербайджан представляет Наталья Синишин. В ее весовой категории выступают 4 спортсменки. Наталья Синишин ранее была сильнее казахстанской спортсменки, но проиграла представительнице Нигерии. Медаль какого достоинства получит Синишин определится после заключительных поединков.

Другая представительница Азербайджана Алена Колесник (58 кг) одержала победу в первой встрече. Во втором поединке, который будет носить финальный характер, азербайджанская спортсменка встретится Айсулу Тинибекова из Кыргызстана.

В весовой категории 60 кг, в который Азербайджан представляет Татьяна Омельченко, выступают три спортсменки. Завершив первый круг победой, Омельчук в решающем поединке встретится с Тиакой Эссомбе из Камеруна.

Эльмира Гамбарова, выступающая в весовой категории 63 кг, присоединилась к соревнованиям с полуфинала. В этом весе участвуют 6 спортсменок. Проигравшая в полуфинале Гамбарова будет участвовать в поединке на бронзовую медаль с представительницей Камеруна Этане Нголле.

Элис Манолова (69 кг) победив представителей Камеруна и Турции вышла в финал соревнований. В финале она встретится с представительницей из Казахстана.

Представляющая Азербайджан в весовой категории 75 кг Сабира Алиева выиграла два из трех своих встреч. В заключительном поединке, который носит финальный характер она встретится со спортсменкой из Турции Ясемин Адар.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.