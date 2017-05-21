В Хырдалане стартовал открытый кубок спортивного клуба Zirve по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-21 13:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в городе Хырдалан стартовал открытый кубок спортивного клуба Zirve по художественной гимнастике, посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В соревнованиях принимают гимнастки 2003-2008 годов рождения, которые продемогстируют упражнения без снарядов, с обручем, булавами, мячом, лентой и скакалкой

Trend представляет фоторепортаж с соревнований.