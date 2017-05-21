В автобус с депутатами попал в ДТП: Десятки пострадавших

2017-05-21 14:04 | www.oxu.az | 4

Автобус, в котором находились делегаты внеочередного конгресса правящей в Турции Партии справедливости и развития, попал в ДТП в районе Полатлы в провинции Анкара.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате ЧП пострадали 26 человек.

Сообщается, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, после чего оно влетело в фонарный столб около пешеходного перехода.

Автобус следовал из Измира в Анкару.

A.M.