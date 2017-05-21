Туркменистан и РФ расширяют деловое региональное партнерство

2017-05-21 14:11 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Татарстана (РФ) Рустам Минниханов встретился в Казани с делегацией из Туркменистана во главе с председателем комитета по законодательству и нормам Меджлиса (парламента) этой страны Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что Туркменистан всегда был стратегическим партнёром для Татарстана.

"Наши народы связаны глубокими историческими духовно-культурными узами и плодотворными торгово-экономическими отношениями",- приводятся в информации его слова.

На данном этапе есть потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтедобыча, машиностроение, энергетика, агропромышленный комплекс, фармацевтика и медицина, поставки химической продукции.

Минниханов отметил важность дальнейшего развития сотрудничества, направленного на укрепление дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и Туркменистаном.

Встреча прошла в рамках международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017».

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде расположен крупнейший в Центральной Азии учебно-торговый сервисный центр "КАМАЗ", поскольку общее количество машин моделей этой марки в Туркменистане составляет более десяти тысяч единиц.

Автомобилестроительный концерн из Татарстана предлагает Ашхабаду машины различных моделей и мощности, приспособленных для перевозки разнообразных грузов, а также спецтехники на базе "КАМАЗа".

Развивается сотрудничество и в топливно-энергетическом комплексе.

Компании "Татнефть" и "Туркменнефть" подписали соглашение в 2008 году. Предметом сервисного контракта является оказание услуг, направленных на повышение нефтеотдачи пластов существующего фонда скважин, и дальнейшее использование потенциала по добыче нефти на месторождении Готурдепе.

(Автор: Гусейн Гасанов)