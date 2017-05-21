Президент Филиппин назвал Трампа своим другом

2017-05-21 14:16 | www.trend.az | 3

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал американского лидера Дональда Трампа своим другом, передает РИА Новости.

"Я ничего не имею против Америки. У нас все хорошо. Трамп мой друг", - сказал глава Филиппин в интервью российским СМИ.

В то же время он отметил, что внешняя политика его страны "сдвинулась с прозападного курса". "У нас сейчас рабочий альянс с Китаем, и я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны", - считает Дутерте.

Президент Филиппин в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа - Бараке Обаме.