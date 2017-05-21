Наши борцы-женщины стартовали на Исламиаде с золотой медалью

2017-05-21 14:30 | www.apa.az | 4

21 мая азербайджанский борец Лейла Гурбанова завоевала на IV Играх исламской солидарности золотую медаль.

Как передает АПА, в первой встрече Лейла Гурбанова (53 кг) с явным преимуществом одолела представительницу Турции Бурджу Кевидж. Во второй встрече, одержав победу над казахстанской спортсменкой Айгюль Нуралими со счетом 6:0, представительница Азербайджана стала обладательницей первой золотой медали среди женщин-борцов на Исламиаде.

Таким образом, азербайджанские спортсменки стартовали на IV Играх исламской солидарности с золотой медалью.