В Батуми состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

2017-05-21 14:47 | www.apa.az | 3

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с визитом в Грузии.

Как передает грузинское бюро АПА, З.Гасанов посетил бюст Гейдара Алиева в Тбилиси.

В рамках визита запланирована его встреча с министром обороны Грузии Левоном Изориа. По итогам встречи планируется подписание меморандума между оборонными ведомствами обеих стран.

На завтра запланированы встречи З.Гасанова с президентом и премьер-министром Грузии. На 23 мая запланировано его участие на трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Батуми.