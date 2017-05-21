В Батуми состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
2017-05-21 14:47 | www.apa.az | 3
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с визитом в Грузии.
Как передает грузинское бюро АПА, З.Гасанов посетил бюст Гейдара Алиева в Тбилиси.
В рамках визита запланирована его встреча с министром обороны Грузии Левоном Изориа. По итогам встречи планируется подписание меморандума между оборонными ведомствами обеих стран.
На завтра запланированы встречи З.Гасанова с президентом и премьер-министром Грузии. На 23 мая запланировано его участие на трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Батуми.