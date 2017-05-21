В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду – ВИДЕО

2017-05-21 14:47 | www.oxu.az | 3

В Сети появилось видео, как морской лев атакует маленькую девочку. Инцидент произошел в Канаде, провинции Британская Колумбия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru, животное за секунду выпрыгнуло из воды, схватило ребенка и утащило девочку в воду.

На помощь ей бросились члены семьи и прохожие. В результате ребенка удалось спасти. Прыгнувший за ней мужчина сначала передал малышку стоящим на берегу людям, после чего с их помощью вылез сам. О пострадавших в результате нападения не сообщается.

A.M.