Завтра будет дождливо – ПРОГНОЗ

2017-05-21 15:07 | www.oxu.az | 2

22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако, ночью местами на полуострове возможны кратковременные дожди с грозами.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от 14 до 16, днем 20-25 градуса тепла, в Баку ночью 14-16 градусов, а днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление установится на уровне 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в некоторых местах возможны грозы и дожди, днем в основном без осадков. Утром местами туман, временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем 23-28 градусов выше нуля, в горах ночью 5-10 градусов, а днем 12-17 градусов тепла.

A.M.