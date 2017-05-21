Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал

2017-05-21 15:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по баскетболу 3х3.

Женская сборная Азербайджана в 1/2 финале встретилась с командой из Турции.

Матч завершился победой азербайджанских баскетболисток со счетом 17:7.

Таким образом, сборная Азербайджана вышла в финал соревнований, где ее соперником будет команда Мали.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.