Азербайджанский спортсмен Руфат Гюльалиев стал обладателем золотой медали на соревнованиях по зорхане

2017-05-21 15:44 | www.apa.az | 5

21 мая азербайджанский спортсмен Руфат Гюльалиев завоевал золотую медаль в мужских соревнованиях по зорхане в виде сенги на IV Играх исламской солидарности .

Как передает АПА, на первом состязании сегодняшних соревнований спортсмены продемонстрировали свое мастерство по сенги, мильбази, чархи-тиз.

Согласно решению судей, золотой медали на соревнованиях по зорхане в виде сенги удостоился азербайджанский спортсмен Руфат Гюльалиев. Обладателем серебряной медали стал иранец Мобин Зибалага, бронзовые же медали завоевали афганец Хакимулла Бигзаде и таджик Новруз Арабов.

Медали победителям вручил член исполнительного комитета Спортивной федерации исламской солидарности Салим Мусоке.

В честь нашего спортсмена прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг страны.

Во второй половине дня станут известны победители в индивидуальных соревнованиях по кябба, мильсянг и чярхи-чямяни.