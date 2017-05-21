МИД РФ: ликвидации российского азербайджанского конгресса не связана с политикой

2017-05-21 16:51 | www.apa.az | 3

Решение о ликвидации “Всероссийского азербайджанского конгресса” (ВАК) никак не связано с политикой и не должно сказаться на развитии отношений Москвы и Баку.

Как передает АПА, об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя.

“Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами”, - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

“Вопросы подлежит правовой плоскости, должен так и рассматриваться, - пояснил Небензя. - Решение связано не с чьей-то политической волей, это решение наших правоохранительных органов в связи с нарушением процедуры регистрации этой организации”.

“Я абсолютно уверен, что эта история не должна сказаться на наших двусторонних отношениях с Азербайджаном”, - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.